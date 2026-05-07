Сергеенко: смысл Великой Победы объединяет прошлое, настоящее и будущее, напоминая о необходимости беречь мир
Смысл Великой Победы объединяет прошлое, настоящее и будущее, напоминая о необходимости беречь мир. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко заявил перед началом заседания парламента, которое состоялось в преддверии празднования 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам переписи населения. Он закрепит не только право знать цель переписи, но и обязанность в ней участвовать. Можно это будет сделать и дистанционно. Помимо того, снижается возраст респондентов до 15 лет. Основная новация – создание статистического регистра населения, централизованной и защищенной базы данных о каждом жителе страны. Благодаря этой системе Белстат сможет заполнить более половины полей переписного листа еще до визита к гражданам.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Когда гражданин внесет сначала идентификационный номер, ему откроется переписной лист, то он уже на 50 % и более будет заполнен. И гражданин просто должен прочитать то, что уже имеется. После этого откорректировать, если есть необходимость, дозаполнить те вопросы, например, национальность, язык, репродуктивные установки уже непосредственно сам.
Во втором чтении приняты корректировки законодательства о товарных биржах, которые должны повысить эффективность торгов и создать более прозрачные условия при закупке товаров.
Елена Лаптева, депутат Палаты Представителей Национального Собрания Беларуси:
Закреплено законодательством, что участники биржевой торговли обязаны оплачивать услуги, которые оказывает товарная биржа. Товарная биржа в праве отказать субъектам с хозяйствами, которые нарушают правила биржевой торговли, но она обязана письменно уведомить об этом участника, нарушившего эти правила. Также предлагается закрепить одним из принципов биржевой торговли принцип эффективности заключения биржевых сделок.
Рассмотрели депутаты и блок международных соглашений. Ратифицирован Меморандум с Пакистаном по вопросам труда и трудоустройства, а также Соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере драгоценных металлов. Документ предусматривает создание единого рынка ювелирных изделий на пространстве Союзного государства.