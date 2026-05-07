Сергеенко: смысл Великой Победы объединяет прошлое, настоящее и будущее, напоминая о необходимости беречь мир

Смысл Великой Победы объединяет прошлое, настоящее и будущее, напоминая о необходимости беречь мир. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко заявил перед началом заседания парламента, которое состоялось в преддверии празднования 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам переписи населения. Он закрепит не только право знать цель переписи, но и обязанность в ней участвовать. Можно это будет сделать и дистанционно. Помимо того, снижается возраст респондентов до 15 лет. Основная новация – создание статистического регистра населения, централизованной и защищенной базы данных о каждом жителе страны. Благодаря этой системе Белстат сможет заполнить более половины полей переписного листа еще до визита к гражданам.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Когда гражданин внесет сначала идентификационный номер, ему откроется переписной лист, то он уже на 50 % и более будет заполнен. И гражданин просто должен прочитать то, что уже имеется. После этого откорректировать, если есть необходимость, дозаполнить те вопросы, например, национальность, язык, репродуктивные установки уже непосредственно сам.