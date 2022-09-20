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«От решения каждого сотрудника зависит судьба народа». В Бресте молодые таможенники приняли присягу

20 сентября 2022 15:49
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Новости Беларуси. В праздничный день молодые таможенники в Бресте приняли присягу, а их опытные коллеги получили заслуженные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«От решения каждого сотрудника зависит судьба народа». В Бресте молодые таможенники приняли присягу-1

Слова клятвы звучат при старших офицерах. Новобранцы обещают защищать экономическую безопасность страны и права граждан. Учеба остается позади, а впереди безупречное исполнение профессионального долга.  

«От решения каждого сотрудника зависит судьба народа». В Бресте молодые таможенники приняли присягу-4

Елена Мороз, инспектор отдела таможенных операций таможенного поста «Брест ТЛЦ»:  
Это очень волнительное событие для любого должностного лица таможенных органов, которое только встало на свой профессиональный путь. Особенно приятно, что это происходит в наш профессиональный праздник. Я испытывала трепет, волнение.  

«От решения каждого сотрудника зависит судьба народа». В Бресте молодые таможенники приняли присягу-7

Никита Статников, инспектор отдела таможенных операций таможенного поста «Брест ТЛЦ»:  
Для меня это честь, это большая ответственность. На самом деле каждый сотрудник таможенной службы играет огромную роль в поддержании экономической безопасности государства. От решения каждого сотрудника зависит судьба народа Республики Беларусь.  

«От решения каждого сотрудника зависит судьба народа». В Бресте молодые таможенники приняли присягу-10

Белорусские таможенники из года в год повышают уровень компетенции. Автоматизация, электронный документооборот, предварительная подача сведений – все для быстроты и комфорта всех сторон оформления. Брестские таможенники в 2022 году выявили самую крупную партию наркотиков – массой свыше 160 килограммов, а контрабанды изъято более чем на 117 тысяч евро.  

«От решения каждого сотрудника зависит судьба народа». В Бресте молодые таможенники приняли присягу-13

Сергей Якута, начальник Брестской таможни:  
Если говорить о фискальной службе Брестской таможни, республиканский бюджет за 8,5 месяца пополнился на 17 %. А если в абсолютных цифрах, это свыше 100 миллионов белорусских рублей. Если говорить о транзитной привлекательности и изменении грузо- и пассажиропотока, то грузопоток через Брестскую таможню по объективным причинам сократился на порядка 30 %. Но при этом количество легковых транспортных средств увеличилось в два раза, количество физических лиц и пассажиров увеличилось – на 50 %.  

«От решения каждого сотрудника зависит судьба народа». В Бресте молодые таможенники приняли присягу-16

10 наиболее отличившихся в службе сотрудников получили награды. И обязательный ритуал для всех в Брестской крепости – поклониться подвигу защитников-героев. Живые цветы легли к подножию Вечного огня.  

# Таможня Беларуси # общество # Сергей Якута # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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