В Воронеже открылась мегашкола, построенная белорусами

1 сентября в Воронеже открыли самую большую школу в России. И белорусы имеют к этому непосредственное отношение. Мегашкола (так называют проект) – дело рук белорусских строителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
1 сентября в Воронеже открыли самую большую школу в России. И белорусы имеют к этому непосредственное отношение. Мегашкола (так называют проект) – дело рук белорусских строителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Чтобы подчеркнуть дружественный характер стройки, учебное заведение назвали «Содружество». Это не просто школа, а целый образовательный центр, где есть даже обсерватория. Скоро появится библиотека и школа искусств. Идея такого проекта зародилась на одном из Форумов регионов Беларуси и России.
Было много диванных критиков, но результат налицо – школа построена. Причем на год раньше, чем планировалось. И практически полностью из белорусских материалов. Это еще раз доказывает, что нам под силу проекты любой сложности. В Воронеже планируют построить и самый большой в России детский сад. Возводить его будут тоже белорусские специалисты.
Вдобавок ко всему воронежские школьники получили и подарок от нашего Президента. Это автобус МАЗ, который точно впишется в школьное расписание. Как его будут использовать, расскажет директор мегашколы Ольга Струкова.
Ольга Струкова, директор образовательного центра «Содружество» (Россия):
Для нас это было очень приятно, невероятно. Потому что детский автобус очень полезен для ребят, которые будут выезжать на экскурсии. Я думаю, что для всех родителей, которые видели этот автобус, он стоит у нас на центральном входе, это был очень приятный подарок. Спасибо огромное Президенту Беларуси!
Еще раз хочу выразить огромные слова благодарности всем людям, которые были причастные в принципе к строительству нашей школы, потому что это настолько отзывчивые какие-то и строители, руководители, я не знаю, всегда спрашивали, что нужно подправить. Или вам нравится, не нравится. Даже если я не подходила, они сами видели, мол, надо гвоздик поменять, шов замазать. Настолько тщательно! Просто низкий поклон всем – строителям, руководителям, всем, кто причастен к строительству нашей мегашколы.