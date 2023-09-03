В Воронеже открылась мегашкола, построенная белорусами

1 сентября в Воронеже открыли самую большую школу в России. И белорусы имеют к этому непосредственное отношение. Мегашкола (так называют проект) – дело рук белорусских строителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чтобы подчеркнуть дружественный характер стройки, учебное заведение назвали «Содружество». Это не просто школа, а целый образовательный центр, где есть даже обсерватория. Скоро появится библиотека и школа искусств. Идея такого проекта зародилась на одном из Форумов регионов Беларуси и России.

Было много диванных критиков, но результат налицо – школа построена. Причем на год раньше, чем планировалось. И практически полностью из белорусских материалов. Это еще раз доказывает, что нам под силу проекты любой сложности. В Воронеже планируют построить и самый большой в России детский сад. Возводить его будут тоже белорусские специалисты. Вдобавок ко всему воронежские школьники получили и подарок от нашего Президента. Это автобус МАЗ, который точно впишется в школьное расписание. Как его будут использовать, расскажет директор мегашколы Ольга Струкова.