От прыжка к прыжку! Как бывший белорусский спортсмен Артур Иванькович стал артистом Цирка дю Солей?

Все артисты, которые работают в Цирке дю Солей - это же диковинка. Что же Вас занесло то туда?

Артур Иванькович, артист Цирка дю Солей:

С маленького, конечно, но как-то пошла работа там.

Но Вы же не сразу пришли в Цирк дю Солей, так?

Артур Иванькович, артист Цирка дю Солей:

Нет, конечно. Я в Беларуси занимался спортом. Но спорт закончился и началось новое начало.

Кастинг проводился? Это сегодня, пожалуй, самый известный цирк, глобальный. И, естественно, людям, которые там работают, предъявляются большие требования. Какие, например? Что Вы должны были делать?

Артур Иванькович, артист Цирка дю Солей:

На кастинге, например, меня попросили показать ложку. Ну, конечно, очень много артистических вещей нужно было показывать. Выйти из самого себя и сделать что-то невероятное. Насколько наш человеческий мозг способен что-то придумать.

Что касается трюков. Вы говорили, что занимались до этого спортом. Каким?

Артур Иванькович, артист Цирка дю Солей:

Прыжками на батуте.

Как Вам пришлось переориентироваться, чтобы стать акробатом в Цирке дю Солей?

Артур Иванькович, артист Цирка дю Солей:

У нас в программе - разные спецификации. И так, как раньше я был акробатом, пришлось переучиваться, делать трюки на других вещах.

Вы никогда не думали о своем решении. Наверное, что-то Вам пришлось бросить, пускай даже и родной город и людей рядом.

Артур Иванькович, артист Цирка дю Солей:

Очень много лет я отдал спорту. Конечно же, Олимпийские игры - мечта каждого человека. Не просто выиграть, а даже поучаствовать. Дважды у меня была такая возможность, но… как-то не сложилось.

Вы готовились к Олимпиаде в Афинах в 2004 году, когда Вас, собственно, «заманили» в цирк. Почему Вы на Олимпиаду махнули рукой?

Артур Иванькович, артист Цирка дю Солей:

Может быть, психологически не выдержал. Хотелось больших перемен. Я не жалею о том, что случилось и о той дороге, которую я выбрал.

Чем Цирк дю Солей отличается от других?

В первую очередь, это театр, это постановка. Здесь есть сюжет от начала до конца. Своя история. Здесь свои персонажи. Программы разные. Краски. Костюмы. Макияж. Это всё - на высшем уровне.

Есть ли у Вас какая-то мечта. Или все трюки Вы уже сделали?

Артур Иванькович, артист Цирка дю Солей:

Конечно, есть мечта. Артистизму нет границ! Всегда может быть придумано что-то новое. Мечта есть, связанная с воздухом: чтобы люди летали без всяких ремней и «тростиков».