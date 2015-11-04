Фотофакт: южнокорейские дизайнеры расписывают асфальт изображениями, которые проявляются только во время дождя

Новости Южной Кореи. С помощью специальных гидрохромных красок дизайнеры создают на улицах Сеула веселые фрески, которые становятся видны только во время дождя. А сезон ливней в этой стране может не прекращаться на протяжении трех недель! Вместо обычных серых улиц горожане получают возможность насладиться яркими, разноцветными китами, черепахами и рыбами!

Дизайнеры черпали вдохновение в культуре Южной Кореи, которая подчеркивает важность рек. Авторы идеи используют топографические особенности Кореи, которые подразумевают лужи и потоки воды практически на каждой улице. Улица перед дождем:

Улица во время дождя:

Проект был запущен в начале 2015 года, и на сегодняшний день уже удостоен нескольких наград, сообщает издание The Daily Mail.

Это не единственный проект такого рода. Проект «Дождевое искусство», запущенный художником из американского города Сиэтл Перегримом Чёрчем, также выполнен в форме произведений, видимых только при попадании воды. Автор загорелся этой идеей, когда узнал про супергидрофобное покрытие – слой, отталкивающий воду. Он был заинтригован множеством видео, рассказывающими о необычном веществе, и подумал, что сможет создать необычные узоры на асфальте при его помощи.

При помощи трафарета художник оставляет на улицах Сиэтла мотивационные надписи, которые видны только после попадания влаги. Перегрим Чёрч:

Сиэтл – город, который невозможно представить без дождей, именно поэтому мои работы идеально подходят этому месту.