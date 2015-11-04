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Фотофакт: южнокорейские дизайнеры расписывают асфальт изображениями, которые проявляются только во время дождя

04 ноября 2015 14:13
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Новости Южной Кореи. С помощью специальных гидрохромных красок дизайнеры создают на улицах Сеула веселые фрески, которые становятся видны только во время дождя. 

А сезон ливней в этой стране может не прекращаться на протяжении трех недель!

Вместо обычных серых улиц горожане получают возможность насладиться яркими, разноцветными китами, черепахами и рыбами!

Фотофакт: южнокорейские дизайнеры расписывают асфальт изображениями, которые проявляются только во время дождя-1

Дизайнеры черпали вдохновение в культуре Южной Кореи, которая подчеркивает важность рек.

Авторы идеи используют топографические особенности Кореи, которые подразумевают лужи и потоки воды практически на каждой улице.

Улица перед дождем:

Фотофакт: южнокорейские дизайнеры расписывают асфальт изображениями, которые проявляются только во время дождя-4

Улица во время дождя:

Фотофакт: южнокорейские дизайнеры расписывают асфальт изображениями, которые проявляются только во время дождя-7

Проект был запущен в начале 2015 года, и на сегодняшний день уже удостоен нескольких наград, сообщает издание The Daily Mail.

Фотофакт: южнокорейские дизайнеры расписывают асфальт изображениями, которые проявляются только во время дождя-10

Это не единственный проект такого рода.

Проект «Дождевое искусство», запущенный художником из американского города Сиэтл Перегримом Чёрчем, также выполнен в форме произведений, видимых только при попадании воды.

Автор загорелся этой идеей, когда узнал про супергидрофобное покрытие – слой, отталкивающий воду. Он был заинтригован множеством видео, рассказывающими о необычном веществе, и подумал, что сможет создать необычные узоры на асфальте при его помощи.

Фотофакт: южнокорейские дизайнеры расписывают асфальт изображениями, которые проявляются только во время дождя-13

При помощи трафарета художник оставляет на улицах Сиэтла мотивационные надписи, которые видны только после попадания влаги.

Перегрим Чёрч:
Сиэтл – город, который невозможно представить без дождей, именно поэтому мои работы идеально подходят этому месту.

Фотофакт: южнокорейские дизайнеры расписывают асфальт изображениями, которые проявляются только во время дождя-16

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Стрит-арт

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