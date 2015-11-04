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«Не депрессия его убила»: причиной смерти Робина Уильямса стало приобретенное слабоумие

04 ноября 2015 16:05
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Новости США. Вдова американского актера Робина Уильямса рассказала, что причиной, по которой актер покончил с собой, стала приобретенная форма слабоумия – деменция с тельцами Леви.

Сьюзан Уильямс, вдова Робина Уильямса (журналу People):
Не депрессия его убила. Депрессия была лишь одним из, скажем так, 50 симптомов, и очень малым.

Сьюзан добавила, что такие симптомы как обостренное чувство тревоги, галлюцинации и нарушение моторики, стали проявляться у Уильямса за год до его смерти.

Напомним, актер свел счеты с жизнью 12 августа 2014 года в своем доме в калифорнийском городе Тибурон.

Основной версией до недавних пор считалось самоубийство, совершенное по причине глубочайшей депрессии. 

# общество # Фотофакт # Звезды # Робин Уильямс # Сьюзан Уильямс

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