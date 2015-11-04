В Британии обнаружили мультфильм Диснея, пропавший 87 лет назад

Новости Великобритании. Шестиминутную чёрно-белую ленту «Сани с колокольчиками» обнаружили на полке в архиве Британского института кино.

До недавнего времени считалось, что все копии были безвозвратно утеряны.

Героем «Саней с колокольчиками» стал кролик Освальд – первый персонаж, созданный Диснеем. Освальд был предшественником Микки Мауса.

В настоящее время мультфильм 1928 года проходит процедуру реставрации и в ближайшее время его представят общественности. Мировая премьера назначена на декабрь.