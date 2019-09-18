Отразить атаку условного противника: основной этап учения Беларуси и России «Щит Союза» стартовал в Нижегородской области

Новости Беларуси. Танковые засады, высадка воздушного десанта, массированные огневые удары. 18 сентября в Нижегородской области начинается основной этап совместного оперативного учения Беларуси и России «Щит Союза».

Военнослужащим двух стран предстоит отработать взаимодействие при отражении нападения превосходящих сил условного противника, а также переход в контрнаступление.

В масштабных маневрах участвуют около 12 тысяч солдат и офицеров. Задействована почти тысяча единиц боевой техники: танки, бронированные машины, артиллерийские системы, самолеты и вертолеты. Завершится учение 19 сентября.

Под надёжной защитой: белорусско-российские учения «Щит Союза» проходят в Нижегородской области