В Минске начали обкатывать мини-электробус

Новости Беларуси. Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске. Уже в октябре экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске. Уже в октябре экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Его длина всего 9 метров, что делает технику более маневренной. На одном заряде электробус сможет проехать почти 200 километров и перевезти до 75 пассажиров.
Олег Быцко, директор научно-технического производственного центра «Белкоммунмаш»:
Из особенностей могу отметить, что задняя ось тоже управляемая. То есть она тоже будет поворачиваться, и за счет этого маневренность этого электробуса улучшится. Попробовав эту технологию на этом электробусе, мы будем планировать внедрять ее и на других кузовах четвертого поколения для того, чтобы сохранить маневренность на уровне тех транспортных средств пассажирских, которые сейчас эксплуатируются.
Такая модель электробуса будет особенно востребована в маленьких городах. Если говорить о зарубежном рынке, то новинкой уже заинтересовались в Грузии. В Тбилиси планируют поставить почти десяток маленьких электробусов.