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В Минске начали обкатывать мини-электробус

16 октября 2019 18:32
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Новости Беларуси. Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске. Уже в октябре экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске начали обкатывать мини-электробус-1

Его длина всего 9 метров, что делает технику более маневренной. На одном заряде электробус сможет проехать почти 200 километров и перевезти до 75 пассажиров.

В Минске начали обкатывать мини-электробус-4

Олег Быцко, директор научно-технического производственного центра «Белкоммунмаш»:
Из особенностей могу отметить, что задняя ось тоже управляемая. То есть она тоже будет поворачиваться, и за счет этого маневренность этого электробуса улучшится. Попробовав эту технологию на этом электробусе, мы будем планировать внедрять ее и на других кузовах четвертого поколения для того, чтобы сохранить маневренность на уровне тех транспортных средств пассажирских, которые сейчас эксплуатируются.

В Минске начали обкатывать мини-электробус-7

Такая модель электробуса будет особенно востребована в маленьких городах. Если говорить о зарубежном рынке, то новинкой уже заинтересовались в Грузии. В Тбилиси планируют поставить почти десяток маленьких электробусов.

В Минске начали обкатывать мини-электробус-10

# Общественный транспорт # общество # Олег Быцко # Фотофакт

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