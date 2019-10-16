Октябрьская температура бьёт все рекорды: на выходных будет до 23ºС

Новости Беларуси. В ближайшую неделю температура воздуха в Беларуси будет бить всевозможные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В ближайшую неделю температура воздуха в Беларуси будет бить всевозможные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя у метеорологов нет такого понятия как «бабье лето», но в следующие семь дней нас ждет именно оно. В субботу и воскресенье местами до 23 градусов тепла, так что можно смело планировать выходные на природе.