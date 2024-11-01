От печати до веба – журфак БГУ отмечает 80 лет со дня основания

Настоящих профессионалов медиа-индустрии готовит факультет журналистики БГУ. Подразделение вуза отмечает 80 лет со дня основания. На протяжении десятилетий преподаватели журфака готовят мастеров слова. За годы работы дипломы здесь получили более 10 тысяч специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил в своем поздравлении коллективу Президент, ежедневно освещая жизнь нашего государства, выпускники факультета в лицах, событиях и фактах формируют современный облик Родины и защищают ее информационный суверенитет.

Самые свежие новости облетают коридоры журфака за считанные минуты. Уже многие годы факультет журналистики готовит настоящих профессионалов. Тех, кто с первого курса старается быть в центре самых важных событий. Воспитать многогранную личность – одна из важнейших задач.

Выбрать специализацию студенты могут еще во время обучения. Чтобы идти в ногу со временем, кроме традиционных печатных и аудиовизуальных СМИ, несколько лет ведется набор на веб-журналистику. В структуру подразделения факультета входят учебный центр коммуникационных технологий и семь кафедр – благодаря современным аудиториям и телестудиям, теорию сразу же можно закрепить на практике.