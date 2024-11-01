Что чувствует человек во время клинической смерти? Поговорили с женщиной, которая пережила это состояние

Повышенной активностью нейронов можно объяснить странный мистический опыт, который переживают люди, оказавшиеся в состоянии клинической смерти, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Как правило, их рассказы очень похожи: они испытывают чувство парения, растворения тела, взгляд на все сверху, ощущение невероятного счастья, и конечно, свет в конце туннеля. Впрочем, рассказы могут отличаться.

Виктория Протас, психолог, пережила клиническую смерть:

Мне было тогда около 13-14 лет, я попала в больницу с гастритом. Ночью что-то происходило, я даже этого не понимала. Помню, что меня срочно переложили на каталку, побежали со мной в реанимацию. Как мы бежали, я не помню. Что было в реанимации, я не помню. Но я четко помню, когда открыла глаза, что и где находится в этой комнате, кто со мной рядом. Все можно объяснить, что кислородное голодание, свет в конце туннеля, похожее было, но где что находится, человек, который там никогда не находился, мне было непонятно, откуда я знаю.

И вот здесь начинается запредельность, над загадкой которой работают сотни исследователей. И очень хочется узнать: а что же там – за порогом вечности.