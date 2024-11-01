Что чувствует человек во время клинической смерти? Поговорили с женщиной, которая пережила это состояние
Повышенной активностью нейронов можно объяснить странный мистический опыт, который переживают люди, оказавшиеся в состоянии клинической смерти, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Как правило, их рассказы очень похожи: они испытывают чувство парения, растворения тела, взгляд на все сверху, ощущение невероятного счастья, и конечно, свет в конце туннеля. Впрочем, рассказы могут отличаться.
Виктория Протас, психолог, пережила клиническую смерть:
Мне было тогда около 13-14 лет, я попала в больницу с гастритом. Ночью что-то происходило, я даже этого не понимала. Помню, что меня срочно переложили на каталку, побежали со мной в реанимацию. Как мы бежали, я не помню. Что было в реанимации, я не помню. Но я четко помню, когда открыла глаза, что и где находится в этой комнате, кто со мной рядом. Все можно объяснить, что кислородное голодание, свет в конце туннеля, похожее было, но где что находится, человек, который там никогда не находился, мне было непонятно, откуда я знаю.
И вот здесь начинается запредельность, над загадкой которой работают сотни исследователей. И очень хочется узнать: а что же там – за порогом вечности.
Иерей Виталий Малишевский, настоятель прихода великомученицы Анастасии Узорешительницы в г. Минске:
Человек, когда переходит в такое состояние, уже не может даже сам определить: жив он или мертв. Мы можем об этом рассуждать, глядя через мутное стекло. То есть все, что за кадром, нам трудно это даже описать. Каждый человек, который высказывается по этой теме, рассказывает то, что сам испытал. Господь нам совсем не открывает тайн перехода в жизнь вечную, но говорит о том, как важно состояние нашей души.
Подробности в видео.