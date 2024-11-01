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Можно ли клиническую смерть считать рождением? Мнение

01 ноября 2024 20:02
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Практически все люди, перенесшие клиническую смерть, стараются успеть как можно больше – увидеть, почувствовать, создать, научиться, подарить и получить, любить и радоваться, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. От этого в конечном итоге и зависит, какой она будет – жизнь после смерти.

Можно ли клиническую смерть считать рождением? Мнение -2

Светлана Пашкевич, заведующий лабораторией нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси:
Любая клиническая смерть будет нашим рождением. Если мы выходим из клинической смерти, мы рождаемся в этот мир, поэтому многие философы, ученые считают, что мы не умираем, а рождаемся в другой мир. Но будут ли эти роды комфортными, будет ли память об этом мире для нас хорошей или она будет не очень, это зависит от той жизненной позиции, которую мы занимали. От того, насколько мы правильно прожили жизнь, насколько заботились о других, насколько себя развивали.

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