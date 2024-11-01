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«Говорила фразы на древнем египетском». Экстрасенс о необычных способностях у людей после клинической смерти

01 ноября 2024 19:59
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Есть и те, кто обретает и вовсе невиданные способности, например, может предсказывать будущее, играть на музыкальных инструментах, не обучаясь, или начинает понимать совершенно ранее незнакомые ему языки, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

«Говорила фразы на древнем египетском». Экстрасенс о необычных способностях у людей после клинической смерти-2

Светлана Купала, медиум, экстрасенс:
В моем случае тоже была пациентка, которая пережила кому. Во время комы она где-то в Древнем Египте была, разговаривала. Ей показывали, что она якобы там жила, но когда она вернулась, она говорила фразы на древнем египетском языке. На том языке, на котором говорили в то время. И лингвисты подтвердили. Этот язык женщина никогда до этого не слышала.

Такой феномен также объясняется исследованиями. Все дело в том, что все необыкновенные способности у нас уже есть. Просто в обычной жизни они нам не нужны. А вот при перезагрузке данные могут активизироваться.

Подробности в видео

# Необычное

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