«Говорила фразы на древнем египетском». Экстрасенс о необычных способностях у людей после клинической смерти

Есть и те, кто обретает и вовсе невиданные способности, например, может предсказывать будущее, играть на музыкальных инструментах, не обучаясь, или начинает понимать совершенно ранее незнакомые ему языки, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Светлана Купала, медиум, экстрасенс:

В моем случае тоже была пациентка, которая пережила кому. Во время комы она где-то в Древнем Египте была, разговаривала. Ей показывали, что она якобы там жила, но когда она вернулась, она говорила фразы на древнем египетском языке. На том языке, на котором говорили в то время. И лингвисты подтвердили. Этот язык женщина никогда до этого не слышала.

Такой феномен также объясняется исследованиями. Все дело в том, что все необыкновенные способности у нас уже есть. Просто в обычной жизни они нам не нужны. А вот при перезагрузке данные могут активизироваться.