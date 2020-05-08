«Бронепоезд с наступающими войсками вермахта». Что готовят на «Линии Сталина» к 75-летию Победы
Сейчас Линия Сталина у многих ассоциируется не только с самым крупным оборонительным объектом в истории СССР. Это еще и название современного комплекса в 25 километрах от Минска. Территория в 30 гектаров поделена на множество зон. От экспозиции военной техники, которая, к слову на ходу, до анимационной площадки с многоуровневой трибуной для зрителей.
Жители Минщины наверняка не раз бывали здесь – в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Его основой стали те самые ДОТы, которые сохранились еще с тридцатых годов. Но сейчас сюда съезжаются со всех уголков страны не только ради этих уникальных экспонатов. А чтобы посмотреть масштабные исторические реконструкции, которые проводятся в честь различных праздников.
Реконструктор – профессия опасная. Работать нужно и с пиротехникой, и с многотонными машинами. Иногда даже приходится забираться на крышу бронепоезда. Там же мы и взяли интервью у одного из опытных участников исторических постановок.
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Сергей Опейкин, экскурсовод ИКК «Линия Сталина»:
В военно-исторической реконструкции есть элементы каскадерства. Есть у нас ребята – профессиональные каскадеры, которые дали нам азы каскадерской деятельности. Реконструкция – удовольствие недешевое, в принципе. Есть фирмы, которые занимаются пошивом военно-исторической одежды. Но, чтобы сшить такую одежду, нужно знакомиться с достоверными источниками.
Но «Линия Сталина» далеко не развлекательный комплекс для туристов. Хотя вряд ли кто-то откажется отведать солдатской каши за столом, выполненном из корпуса настоящего танка. Здесь изучают историю, поднимают архивные материалы, восстанавливают боевые машины.
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Как вы готовитесь отметить 75-летие Победы?
Александр Метла, исполнительный директор ИКК «Линия Сталина»:
Готовим бронепоезд. Собираемся необычную реконструкцию сделать – будет бронепоезд с наступающими войсками вермахта.
Полукапонир – что это такое?
Александр Метла:
Это долговременное сооружение, которое делалось именно для стрельбы из пушек. Полукапонир – это два каземата, а полный капонир – это 4 каземата. Полный капонир ведет огонь на два фланга, по полукапонир на один. На территории комплекса 4 долговременных огневых точек.
Почему комплекс расположили именно здесь 15 лет назад?
Александр Метла:
Когда мой отец Александр Михайлович Метла выбирал местоположение, он продумывал один из вопросов, как будет логистически удобно. Чтобы было удобно из Минска добираться, чтобы это была незанята территория постройками жилыми и чтобы ДОТы были сохранены. Потому что многие ДОТы, которые находились около дорог, а это дорога уже современная – ее не было во время войны, там они полностью разрушенные. Там и показывать-то нечего, так как казематы подорваны, туда стреляли танки, сапёры немецкие закладывали – и наши ребята погибали, конечно, в этих условиях.
К слову, сотрудники комплекса когда-то своими руками восстанавливали все четыре огневые точки, которые находятся на территории музея. Внутри нет ни одной не подлинной детали. Все найдено на раскопках и отреставрировано. Конечно, условия в ДОТах были далеки от комфортных. Тем не менее, внутри бункеров было электричество. Также, тут оборудована система вентиляции.
Спускаться под землю с работниками музея под открытым небом совсем не страшно. Строили ДОТы на века. К тому же, они должны были выдержать взрывы боеприпасов и авиабомб. Все благодаря стенам толщиной до полутора метров.