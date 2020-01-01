От написания текстов «на коленках» до технологичной индустрии телеконтента. СТВ исполнилось 19!
Новости Беларуси. 1 января Новый год и у нашего телеканала. «Столичному телевидению» исполнилось 19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За это время из небольшого городского ТВ мы выросли в одно из ведущих медиа страны. От написания текстов сюжетов буквально на коленках – в начале 2000-х из оргтехники было едва ли несколько компьютеров – в технологичную индустрию телеконтента.
Сегодня мы в тренде, а в некоторых моментах и законодатели национальной телевизионной моды. Не раз это подтверждалось и статуэтками конкурса «Телевершина».
«Столичное телевидение» первым среди белорусских каналов перешел вещание в формате HD. На нашей телекухне постоянно «готовятся» самые «свежие» и «горячие» новости. Наша эфирная политика «здесь и сейчас», поэтому зрители зачастую могут наблюдать за работой репортеров и политических обозревателей в прямом эфире. Тем более, что в арсенале канала – ультрасовременное оборудование.
В 2019 году теледивизион СТВ пополнила эксклюзивная передвижная студия, созданная по спецзаказу. За это время ее уже не раз обкатали, что называется, в бою. И даже за пределами страны: через всю Европу она проехала на международную выставку в Амстердаме.
«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала
Знаковым периодом стала работа во время Европейских игр, проходивших в Минске. В режиме нон-стоп бригада информационной дирекции выходила в прямые эфиры. Кроме того, на кнопке СТВ постоянно появляются креативные и актуальные проекты.
А наш интернет-портал – авторитетный и оперативный источник новостей для многих информплатформ. Получили признание и пользователей. В 2019-м YouTube-канал «Столичного телевидения» вошел в почетный список «стотысячников» и получил серебряную кнопку YouTube.