От написания текстов «на коленках» до технологичной индустрии телеконтента. СТВ исполнилось 19!

За это время из небольшого городского ТВ мы выросли в одно из ведущих медиа страны. От написания текстов сюжетов буквально на коленках – в начале 2000-х из оргтехники было едва ли несколько компьютеров – в технологичную индустрию телеконтента.

Новости Беларуси. 1 января Новый год и у нашего телеканала. «Столичному телевидению» исполнилось 19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня мы в тренде, а в некоторых моментах и законодатели национальной телевизионной моды. Не раз это подтверждалось и статуэтками конкурса «Телевершина».

«Столичное телевидение» первым среди белорусских каналов перешел вещание в формате HD. На нашей телекухне постоянно «готовятся» самые «свежие» и «горячие» новости. Наша эфирная политика «здесь и сейчас», поэтому зрители зачастую могут наблюдать за работой репортеров и политических обозревателей в прямом эфире. Тем более, что в арсенале канала – ультрасовременное оборудование.

В 2019 году теледивизион СТВ пополнила эксклюзивная передвижная студия, созданная по спецзаказу. За это время ее уже не раз обкатали, что называется, в бою. И даже за пределами страны: через всю Европу она проехала на международную выставку в Амстердаме.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала