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Более 100 тысяч подписчиков: телеканал СТВ получил серебряную кнопку YouTube

14 мая 2019 14:12
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Новости Беларуси. YouTube-канал СТВ вошел в почетный список так называемых каналов-стотысячников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 тысяч подписчиков: телеканал СТВ получил серебряную кнопку YouTube-1

Более 100 тысяч подписчиков принесли нашей команде небольшой, но приятный трофей – серебряную кнопку YouTube. На самом популярном в мире видео-хостинге СТВ активно набирает и подписчиков, и просмотры. Опубликованные видео не раз попадали в тренды даже российского сегмента YouTube.

Более 100 тысяч подписчиков: телеканал СТВ получил серебряную кнопку YouTube-4

Татьяна Бирук, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Большое спасибо нашей молодой, дружной и амбициозной команде! Двигаемся дальше!

Более 100 тысяч подписчиков: телеканал СТВ получил серебряную кнопку YouTube-7

# Проекты СТВ # общество # Татьяна Бирук # Фотофакт

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