Более 100 тысяч подписчиков: телеканал СТВ получил серебряную кнопку YouTube

Новости Беларуси. YouTube-канал СТВ вошел в почетный список так называемых каналов-стотысячников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 тысяч подписчиков принесли нашей команде небольшой, но приятный трофей – серебряную кнопку YouTube. На самом популярном в мире видео-хостинге СТВ активно набирает и подписчиков, и просмотры. Опубликованные видео не раз попадали в тренды даже российского сегмента YouTube.