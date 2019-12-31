Как и где встретить новогоднюю ночь-2020 в Минске? Рассказываем о главных локациях

Новости Беларуси. Считанные часы отделяют нас от 2020 года. Его белорусы встретят с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порадует и погода – ночью будет до 5 градусов мороза и пройдет снег.

Осадки и гололёд. Погода в Беларуси на первую неделю января