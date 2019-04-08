Реконструкция участка набережной Свислочи начнётся осенью

Новости Беларуси. Реконструкция участка набережной Свислочи от Янки Купалы до проспекта Независимости со стороны сквера Марата Казея начнется осенью, а завершить ее планируют – к лету 2020, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строителям предстоит заменить все инженерные сети, укрепить береговую линию, сделать новое ограждение и обновить скамейки. В планах также озеленить территорию и сделать дополнительные площадки-карманы для отдыха. Этому участку набережной протяженностью около 800 метров, уже более 60 лет.