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Реконструкция участка набережной Свислочи начнётся осенью

08 апреля 2019 19:39
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Новости Беларуси. Реконструкция участка набережной Свислочи от Янки Купалы до проспекта Независимости со стороны сквера Марата Казея начнется осенью, а завершить ее планируют – к лету 2020, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструкция участка набережной Свислочи начнётся осенью-1

Строителям предстоит заменить все инженерные сети, укрепить береговую линию, сделать новое ограждение и обновить скамейки. В планах также озеленить территорию и сделать дополнительные площадки-карманы для отдыха. Этому участку набережной протяженностью около 800 метров, уже более 60 лет.

Реконструкция участка набережной Свислочи начнётся осенью-4

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Фотофакт

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