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Ходят полкилометра к колодцу. У жителей деревни под Воложином год нет воды

08 апреля 2019 19:49
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Новости Беларуси. Борьба за выживание: у жителей воложинской деревни Войганы уже год нет воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Ходят полкилометра к колодцу. У жителей деревни под Воложином год нет воды-1

Ржавая или с перебоями иногда появляется, но ненадолго. Пожилые люди, инвалиды и дети – к общественному колодцу идут полкилометра. От кого ждать помощи и осталась ли надежда на другую жизнь, узнавала корреспондент Надежда Янюк.

Подробнее – в видеоматериале

# Проблемы ЖКХ # общество # Фотофакт

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