Ходят полкилометра к колодцу. У жителей деревни под Воложином год нет воды

Новости Беларуси. Борьба за выживание: у жителей воложинской деревни Войганы уже год нет воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ржавая или с перебоями иногда появляется, но ненадолго. Пожилые люди, инвалиды и дети – к общественному колодцу идут полкилометра. От кого ждать помощи и осталась ли надежда на другую жизнь, узнавала корреспондент Надежда Янюк.