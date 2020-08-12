Ночью 13 и 14 августа участок проспекта Независимости временно закроют

Новости Беларуси. Ограничения движения из-за ремонта. Проспект Независимости от улицы Толбухина до Филимонова временно закроют по ночам 13 и 14 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На данном участке в это время будут асфальтировать дорогу.

Общественный транспорт проследует по одной стороне проезжей части в обоих направлениях. Некоторые остановки на маршрутах отменят. Например, на «Детской железной дороге» и «Обсерватории» пассажиров высаживать и забирать не будут. А вот на станции метро «Московская» транспорт остановится на новом специально оборудованном месте.