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Ночью 13 и 14 августа участок проспекта Независимости временно закроют

12 августа 2020 14:28
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Новости Беларуси. Ограничения движения из-за ремонта. Проспект Независимости от улицы Толбухина до Филимонова временно закроют по ночам 13 и 14 августа,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На данном участке в это время будут асфальтировать дорогу. 

Ночью 13 и 14 августа участок проспекта Независимости временно закроют -1

Общественный транспорт проследует по одной стороне проезжей части в обоих направлениях. Некоторые остановки на маршрутах отменят. Например, на «Детской железной дороге» и «Обсерватории» пассажиров высаживать и забирать не будут. А вот на станции метро «Московская» транспорт остановится на новом специально оборудованном месте.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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