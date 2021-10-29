От молодого специалиста до директора завода. Руководитель Минскагропроммаша о работе в машиностроении

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш». Ольга Коршун, ведущая:

Машиностроение – важная часть нашей экономики, важная часть вашей жизни. Когда-то паровой двигатель произвел революцию в машиностроении, в технике. Какая технология или машина произвела революцию в вашей личной и профессиональной жизни?

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:

Интересно вспомнить молодость, с чего начиналась моя трудовая деятельность. Изначально я закончил Могилевский машиностроительный институт по специальности «Проектирование и производство транспортных средств». Проще – конструктор автомобилей. А затем по распределению попал на Белкоммунмаш. Та сложная техника, с которой началось мое становление как промышленника, производственника, человека, который организовывал производственные процессы. Та техника сыграла значительную роль и многому научила. Мне судьба уготовила попасть в новый цех, с абсолютно новым видением горэлектротранспорта. Тогда мы занимались перспективными разработками новых трамваев, троллейбусов. Я дошел до должности начальника экспериментального участка, молодому человеку это было интересно. Соответственно, научился я многому – новым технологиям, организационным делам. Ольга Коршун:

Вы уже затронули тему, что закончили Могилевский машиностроительный институт в 1999 году. Это было сложное время для нашей страны, для экономики нашей страны. Что тогда творилось в машиностроении?

Андрей Тимошкин:

Навели порядок на предприятиях к тому времени, заложили основу сегодняшнего сложного, высокотехнологичного, качественного машиностроения, которое знают во всем мире. Я тогда как молодой человек, увидев это, став в строй к таким же людям, которые занимались этой профессией, научившись многому у них, потому что со многими из них по жизни нет контакта, а многие еще и работают. Это и производственники, с которыми пришлось работать, они же мои и учителя во многом, поэтому тогда все и начиналось. Сейчас есть высокий результат. Машиностроение – высокотехнологичная отрасль сегодня при всех делах, что можно разговаривать о чем угодно: от микроэлектроники до большого БелАЗа. И все это нуждается в людях, которые знают технологию, работу, могут организовать. Ольга Коршун:

С чего начинается ваш день? Андрей Тимошкин:

С чая.

Ольга Коршун:

Вам часто приходится повышать голос на подчиненных? Андрей Тимошкин:

Нет. Ольга Коршун:

Момент, в который вам хотелось бы вернуться? Андрей Тимошкин:

Детство. Ольга Коршун:

У вас бывают выходные? Андрей Тимошкин:

Да. Ольга Коршун:

Часто?

Андрей Тимошкин:

Нет. Ольга Коршун:

Горькая правда или сладкая ложь? Андрей Тимошкин:

Горькая правда. Ольга Коршун:

О чем вы мечтаете как директор? Андрей Тимошкин:

О прекрасном будущем предприятия. Ольга Коршун:

Что вас мажет растрогать?