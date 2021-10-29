От молодого специалиста до директора завода. Руководитель Минскагропроммаша о работе в машиностроении
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш».
Ольга Коршун, ведущая:
Машиностроение – важная часть нашей экономики, важная часть вашей жизни. Когда-то паровой двигатель произвел революцию в машиностроении, в технике. Какая технология или машина произвела революцию в вашей личной и профессиональной жизни?
Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:
Интересно вспомнить молодость, с чего начиналась моя трудовая деятельность. Изначально я закончил Могилевский машиностроительный институт по специальности «Проектирование и производство транспортных средств». Проще – конструктор автомобилей. А затем по распределению попал на Белкоммунмаш. Та сложная техника, с которой началось мое становление как промышленника, производственника, человека, который организовывал производственные процессы. Та техника сыграла значительную роль и многому научила. Мне судьба уготовила попасть в новый цех, с абсолютно новым видением горэлектротранспорта. Тогда мы занимались перспективными разработками новых трамваев, троллейбусов. Я дошел до должности начальника экспериментального участка, молодому человеку это было интересно. Соответственно, научился я многому – новым технологиям, организационным делам.
Ольга Коршун:
Вы уже затронули тему, что закончили Могилевский машиностроительный институт в 1999 году. Это было сложное время для нашей страны, для экономики нашей страны. Что тогда творилось в машиностроении?
Андрей Тимошкин:
Навели порядок на предприятиях к тому времени, заложили основу сегодняшнего сложного, высокотехнологичного, качественного машиностроения, которое знают во всем мире. Я тогда как молодой человек, увидев это, став в строй к таким же людям, которые занимались этой профессией, научившись многому у них, потому что со многими из них по жизни нет контакта, а многие еще и работают. Это и производственники, с которыми пришлось работать, они же мои и учителя во многом, поэтому тогда все и начиналось. Сейчас есть высокий результат. Машиностроение – высокотехнологичная отрасль сегодня при всех делах, что можно разговаривать о чем угодно: от микроэлектроники до большого БелАЗа. И все это нуждается в людях, которые знают технологию, работу, могут организовать.
Ольга Коршун:
С чего начинается ваш день?
Андрей Тимошкин:
С чая.
Ольга Коршун:
Вам часто приходится повышать голос на подчиненных?
Андрей Тимошкин:
Нет.
Ольга Коршун:
Момент, в который вам хотелось бы вернуться?
Андрей Тимошкин:
Детство.
Ольга Коршун:
У вас бывают выходные?
Андрей Тимошкин:
Да.
Ольга Коршун:
Часто?
Андрей Тимошкин:
Нет.
Ольга Коршун:
Горькая правда или сладкая ложь?
Андрей Тимошкин:
Горькая правда.
Ольга Коршун:
О чем вы мечтаете как директор?
Андрей Тимошкин:
О прекрасном будущем предприятия.
Ольга Коршун:
Что вас мажет растрогать?
Андрей Тимошкин:
Дети.
Ольга Коршун:
Счастье – это?
Андрей Тимошкин:
Жизнь.
Директор завода Минскагропроммаш: «Это дало экономический эффект и сегодня базируется на этих принципах!» – подробнее здесь.