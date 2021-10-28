Директор завода Минскагропроммаш: «Это дало экономический эффект и сегодня базируется на этих принципах!»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш». Ольга Коршун, ведущая:

У вас на предприятии была модернизация.

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:

Да, мы сейчас в стадии глубокой модернизации, это касается и технологических аспектов работы оборудования, которое сегодня восстановлено и имеется в том ассортименте, который необходим для производства нашей сложной продукции. То же самое идут большие работы строительно-монтажные по цехам. Ольга Коршун:

Сколько денег потратили на модернизацию?

Андрей Тимошкин:

Вопрос очень относительный и риторический. Когда ты делаешь что-то новое, ввод изделия в эксплуатацию – это один элемент затрат, но ввод изделия в производственный цикл – это другой элемент затрат, который все равно в цене этого изделия. Поэтому вычленить что-то и сказать какую-то эмпирическую цифру я не возьмусь. Ольга Коршун:

А когда окупятся эти инвестиции или уже? Андрей Тимошкин:

Они уже окупаются, потому что завод работает с прибылью. И эту же прибыль в себя инвестирует. Это очень удобно и правильно. Ольга Коршун:

У меня складывается впечатление, что у вас на заводе больше принципы частного бизнеса внедрены, да?

Андрей Тимошкин:

Когда я имел стажировку за границей, эти принципы были мною там подсмотрены и сюда принесены. Это дало экономический эффект, и сегодняшний успех предприятия базируется на этих принципах. Мы эти принципы культивируем, мы их, если нужно, подчищаем, далее занимаемся тем, чтобы они все время выполнялись. Если это приносит эффект, это должно работать. Ольга Коршун:

Вы рассказывали, что где-то можно было нанять рабочих, чтобы вам тут все подшаманили, но вы экономите и своими силами.

Андрей Тимошкин:

Конечно, люди подзарабатывают, это дополнительный стимул к их заработку. Мы делаем многие вещи сами, например, мы модернизируем систему компрессоров, буквально в пятницу на прошлой неделе закончили. Мы полностью разложили сами, своими силами, купив при этом только плойку, систему воздушных потоков, на которых работает наше климатическое оборудование. Мы это сделали сами, не потратив ни рубля, купив только материалы и заплатив нашим же людям, которые это сделали. Ольга Коршун:

То есть принципы как дома, когда ремонт делаешь, что-то лучше сам сделаешь, сэкономишь копейку. Андрей Тимошкин:

А насколько душа потом лежит к собственно вбитому гвоздю. Ольга Коршун:

И деньги греют карман.

Андрей Тимошкин:

Конечно, я этому очень рад. Я вообще люблю свою работу, коллектив. В такой же любви к людям сам купаюсь. Ольга Коршун:

Какие планы? Что еще планируете докупить, переоборудовать? Андрей Тимошкин:

По переоборудованию: мы должны еще дооснастить наш токарный комплекс, хотим приобрести еще один станок фрезерный, который уже востребован. Мы бы хотели по сварочному оборудованию выйти на более высокий уровень, потому что толщины материалов, применяемые нами, становятся все больше и больше. Для провара мы нуждаемся в более современном, мощном оборудовании. Эти аспекты мы сейчас рассматриваем и планируем под свой бюджет. Ольга Коршун:

То есть все своими силами, вы не брали никаких бюджетных средств?