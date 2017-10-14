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От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы

14 октября 2017 18:15
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Новости Беларуси. В Беларуси приступили к заготовке лозы. Мировая тенденция – повышенный интерес к этно- и эко-стилю – диктует и устойчивый на нее спрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы-1

Поймы белорусских рек – настоящий «лозяной Клондайк». Здесь произрастают десятки видов лозы с разными оттенками древесины и гибкостью. Самый ходовой товар – одно-двухлетние побеги.

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы-4

Елена Анженко, начальник участка плетения РУП «Гомельская фабрика художественных изделий «Любна»:
Сначала едем, вырезаем ее в поймах рек. Привозим, варим – лоза варится 4-5 часов. Потом есть специальные люди, которые ее ошкуривают.

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы-7

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы-9

Технология одного из древнейших белорусских ремесел не изменилась за тысячи лет. В эти дни на художественной фабрике вываренная лоза сохнет в каждом укромном месте. На год бесперебойной работы нужно заготовить 20 тонн сырья. Первая партия из нового урожая уже на столе мастера.

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы-12

Ольга Коломиец, изготовитель художественных изделий из лозы РУП «Гомельская фабрика художественных изделий «Любна»:
Да, хорошая. Лоза качественная, вот я даже сейчас делаю, ни одной практически еще не сломалось.

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы-15

Ольга уверяет, что работу с лозой не променяет ни на что на свете. Теплое дерево дарит ей спокойствие и уют.

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы-18

Александр Добриян, СТВ:
Демонстрация для тех, кто, как и я, никогда не имел дела с лозой: материал удивительно гибкий. Когда-то белорусы могли изготовить из лозы что угодно, от малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Пока изделие готовится, лоза успевает высохнуть. Когда этот поддончик будет готов, раскрутить обратно будет практически невозможно.

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы-21

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы-23

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы-25

Этот участок – крупнейшее в стране производство плетеных изделий: современные мастера используют опыт, накопленный веками. Автоматизировать этот кропотливый труд не удалось еще никому на планете. 100 % ручная работа.

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы-28

Василий Некрашевич, помощник директора РУП «Гомельская фабрика художественных изделий «Любна»:
Очень много ее увозится иностранцами. Прорабатываем направления. Мы сегодня работаем и с Германией.

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы-31

От малюсенькой корзинки до огромного шкафа. Репортаж СТВ от том, как плетут из лозы-33

Интерес в той же России к изделиям из лозы огромный. Но объемы поставок пока сдерживает логистика. Дальние перевозки делают цену на легкие, но объемные изделия неконкурентоспособной. На фабрике работают над решением и этой задачи.

# общество # Народные промыслы # Фотофакт # Александр Добриян # Елена Анженко # Ольга Коломиец # Василий Некрашевич

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