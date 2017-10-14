Мы взяли задачу развития предпринимательства: в Гродно прошла встреча Белорусского союза женщин

Новости Беларуси. Помочь представительницам прекрасного пола реализоваться еще и в профессии 14 октября пообещали в Белорусском союзе женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь об этом шла в Гродно, где встретились участницы общественного движения.

Помощь в трудоустройстве – один из ключевых вопросов. В Белорусском союзе женщин уверены: начинать надо уже со студенческой скамьи.