«Не понимаю, как так – не учиться»: впервые в истории Беларуси осужденная получила диплом о высшем образовании в тюрьме

И еще одна новость недели. Не столь заметная, но под грифом «впервые». Женщина в статусе «заключенная» закончила ВУЗ и, находясь за «колючей проволокой», получила диплом о высшем образовании.

Этот высокий забор больше не помеха на пути получения диплома о высшем образовании для тех, кто по воле судьбы оказался в охраняемом периметре. Ровно 2 года назад здесь, в Гомеле, стартовал проект, который дал возможность реализовать одно из ключевых прав любого человека – право быть образованным.

Кристина Смычкова говорит: «Возможность окончить дистанционно родной институт, в котором не успела доучиться всего пару курсов, упустить не могла».

Кристина Смычкова, осужденная:

Я тут сталкиваюсь с тем, что некоторые даже не закончили школу и не хотят ее закончить. Я просто немного другого склада и не понимаю, как так – не учиться.

Два года занятий буквально пролетели вот в этом небольшом кабинете. Одновременно здесь учатся студентки самых разных специальностей, по соседству и будущие психологи, и управленцы.

Дистанционная система обучения – находка для тех, кто ограничен в свободе перемещения. Библиотеки, консультации преподавателей и контроль знаний – всё посредством сети интернет. А вот госэкзамен «по-старинке» – с личным присутствием комиссии, с той лишь разницей, что заседать пришлось в стенах исправительного учреждения.

Кристина Смычкова:

Я очень волновалась, не спала ночи. Но потом вытянула билет. Мысли как-то сами стали приходить.

В Международный день образования в тюрьмах Кристина официально стала дипломированных экономистом.

Вручение: «Издан указ об отчислении из института Смычковой Кристины как успешно его закончившей с выдачей диплома государственного образца и присвоением квалификации экономист».

Этот диплом – не просто личное достижение одного отдельно взятого студента. Первый в истории Беларуси документ о высшем образовании, полученном во время заключения – достижение, по крайней мере, всей системы страны.

Марина Малинина, координатор проекта «Образование открывает двери»:

Это огромный шаг вперед. Возможности получения высшего образования в пенитенциарной системе не было ни в одном учреждении. Сегодня уже в 8 исправительных учреждениях осужденные могут получать высшее образование.

Сергей Беляев, директор Центра дистанционного обучения «Минский инновационный институт»:

На примере Гомельской ОК №4 мы видим, что это не просто желание осужденного получить высшее образование и каким-то образом разукрасить здесь серый быт – это реальная тяга к знаниям!

Каких усилий стоил этот диплом Кристине, мало кто догадывается. Начнем с того, что колония – это все-таки не студенческий городок.

Елена Лукомская, заместитель начальника исправительного учреждения «Исправительная колония №4»:

В 1 смену они работают на производстве и в свободное время получают образование. Конечно, это их дисциплинирует и в первую очередь еще и потому, что они сами платят за свое обучение.

Заработать здесь можно. За 3,5 года Кристина не только отложила на учебу, но и погасила банковские кредиты. Правда, для этого пришлось немало потрудиться: сейчас она швея 5-го разряда. Кстати, Кристина решила повысить свое мастерство и сразу после окончания ВУЗа поступила в профессиональное училище.

Кристина Смычкова:

Университет – это было само собой разумеющееся, а училище – это уже так, потому что университет я закончила, но сейчас я работаю швеей и не знаю, как называется та или иная операция. Мне хочется знать это всё.

Вы будете профессиональной швеей. Вы – профессиональный бухгалтер. Можно подумать о том, чтобы организовать свой собственный бизнес.

Кристина Смычкова:

Можно, особенно если взять отсюда еще парочку профессиональных швей.

Для свершения планов у нее есть и главный стимул: за 3,5 года Кристина не только получила новую профессию, высшее образование но и стала матерью. При благополучном стечении обстоятельств сын Глеб может увидеть свою маму дома уже через 3 года.