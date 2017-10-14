После звонков на прямую линию в Гродно сделали дополнительный разворот на улице Клецкова

Новости Беларуси. Один звонок на прямую линию – удобство для всего микрорайона. В Гродно по просьбе местных жителей на оживленной дороге появился дополнительный разворот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Улица Клецкова – один из самых загруженных участков города, через нее транзитом идут сотни автомобилей.
Раньше в часы пик жители многоэтажек не могли проехать во дворы из-за пробок. Дополнительный разрыв на разделительной полосе и установка светофора решили эту многолетнюю проблему.
Нина Ильюшенко, жительница Гродно:
Летом очень много машин, им все приходилось стоять в очереди по 30-40 и больше минут. Люди, конечно, возмущались. В очень короткий срок сделали такую большую работу, поставили светофоры. И теперь люди из всех домов по Клецкова, нечетная сторона, очень благодарны.
Борис Федоров, председатель Гродненского городского Совета депутатов:
Много звонков от людей, которые живут в частных собственных квартирах, так называемый ветхий жилой фонд, частный жилой фонд. Люди, которые живут в тех местах, где не сохраняется частная индивидуальная жилая застройка, где дома подлежат сносу. И вот когда удается вот эти сносы произвести, это очень серьезное, большое решение важных вопросов.
14 октября чиновники вновь вышли на связь с населением.
Основные вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства. Некоторые граждане звонят за консультацией, просят помощи в трудоустройстве или предоставлении льгот.