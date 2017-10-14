После звонков на прямую линию в Гродно сделали дополнительный разворот на улице Клецкова

Новости Беларуси. Один звонок на прямую линию – удобство для всего микрорайона. В Гродно по просьбе местных жителей на оживленной дороге появился дополнительный разворот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улица Клецкова – один из самых загруженных участков города, через нее транзитом идут сотни автомобилей.

Раньше в часы пик жители многоэтажек не могли проехать во дворы из-за пробок. Дополнительный разрыв на разделительной полосе и установка светофора решили эту многолетнюю проблему.