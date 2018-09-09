От легендарного Т-34 до современных бронеавтомобилей: как День танкиста проходит в Минске ?

Новости Беларуси. А в столичном парке Победы 9 сентября с размахом празднуют День танкиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. А в столичном парке Победы 9 сентября с размахом празднуют День танкиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2018 году организаторы готовы принять на фестивале до ста тысяч гостей и тем самым обещают превзойти даже крупнейший американский игровой фест. В масштабную фотозону превратилась выставка военной техники. Здесь можно увидеть все – от легендарного Т-34 до современных бронеавтомобилей.
Дмитрий Артемочкин, тренер белорусской комнады-призера по танковому биатлону:
На данном месте будет организован конкурс на знание устройства танка, который будет называться «Юный танкист». Абсолютно все могут залезть на данную машину, залезть внутрь. Могут посмотреть, как изменился облик машины в сравнении с предыдущими версиями.
Минчане и гости столицы смогут найти развлечения на любой вкус. Здесь проходят интеллектуальные и творческие конкурсы. Для гостей организованы фуд-корты и полевые кухни. Праздничные мероприятия продлятся до самого вечера. Финальным аккордом станет концерт и красочный фейерверк.