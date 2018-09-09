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От легендарного Т-34 до современных бронеавтомобилей: как День танкиста проходит в Минске ?

09 сентября 2018 13:57
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Новости Беларуси. А в столичном парке Победы 9 сентября с размахом празднуют День танкиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От легендарного Т-34 до современных бронеавтомобилей: как День танкиста проходит в Минске ?-1

В 2018 году организаторы готовы принять на фестивале до ста тысяч гостей и тем самым обещают превзойти даже крупнейший американский игровой фест. В масштабную фотозону превратилась выставка военной техники. Здесь можно увидеть все – от легендарного Т-34 до современных бронеавтомобилей.

От легендарного Т-34 до современных бронеавтомобилей: как День танкиста проходит в Минске ?-4

От легендарного Т-34 до современных бронеавтомобилей: как День танкиста проходит в Минске ?-6

Дмитрий Артемочкин, тренер белорусской комнады-призера по танковому биатлону:
На данном месте будет организован конкурс на знание устройства танка, который будет называться «Юный танкист». Абсолютно все могут залезть на данную машину, залезть внутрь. Могут посмотреть, как изменился облик машины в сравнении с предыдущими версиями.

От легендарного Т-34 до современных бронеавтомобилей: как День танкиста проходит в Минске ?-9

Минчане и гости столицы смогут найти развлечения на любой вкус. Здесь проходят интеллектуальные и творческие конкурсы. Для гостей организованы фуд-корты и полевые кухни. Праздничные мероприятия продлятся до самого вечера. Финальным аккордом станет концерт и красочный фейерверк.

# Военно-промышленный комплекс # общество # Дмитрий Артемочкин # Фотофакт

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