От легендарного Т-34 до современных бронеавтомобилей: как День танкиста проходит в Минске ?

Новости Беларуси. А в столичном парке Победы 9 сентября с размахом празднуют День танкиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году организаторы готовы принять на фестивале до ста тысяч гостей и тем самым обещают превзойти даже крупнейший американский игровой фест. В масштабную фотозону превратилась выставка военной техники. Здесь можно увидеть все – от легендарного Т-34 до современных бронеавтомобилей.

Дмитрий Артемочкин, тренер белорусской комнады-призера по танковому биатлону:

На данном месте будет организован конкурс на знание устройства танка, который будет называться «Юный танкист». Абсолютно все могут залезть на данную машину, залезть внутрь. Могут посмотреть, как изменился облик машины в сравнении с предыдущими версиями.