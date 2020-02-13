От конкурса билбордов до тёплых встреч и адресной помощи. Как в Воложинском районе молодёжь будет помогать людям с инвалидностью

Новости Беларуси. В Воложинском районе начали реализовывать новый молодежный социальный проект, цель которого – помочь людям с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Воложинском районе начали реализовывать новый молодежный социальный проект, цель которого – помочь людям с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Запланирован ряд мероприятий различного направления: от конкурса билбордов до теплых встреч и адресной помощи. Творческие и информационные проекты уже сейчас посещает большое количество желающих.
Лариса Щербачевич, председатель Воложинской первичной организации «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»:
Популярность очень большая, потому что уже проведено четыре семинара по личностному росту среди детей-инвалидов и молодых людей с инвалидностью. Вместо 20 участников этого мероприятия, семинара, которые запланированы, с каждым разом у нас увеличивается количество участников семинара. На сегодняшний день это 25 человек. Различные тематики, которые очень нравятся детям и молодым людям с инвалидностью.
Все свидетельствует о том, что проект очень востребован. А количество волонтеров только растет.