От конкурса билбордов до тёплых встреч и адресной помощи. Как в Воложинском районе молодёжь будет помогать людям с инвалидностью

Лариса Щербачевич, председатель Воложинской первичной организации «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»:

Популярность очень большая, потому что уже проведено четыре семинара по личностному росту среди детей-инвалидов и молодых людей с инвалидностью. Вместо 20 участников этого мероприятия, семинара, которые запланированы, с каждым разом у нас увеличивается количество участников семинара. На сегодняшний день это 25 человек. Различные тематики, которые очень нравятся детям и молодым людям с инвалидностью.