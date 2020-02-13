«Мы безмерно счастливы». В Витебске в первый раз за семь лет родилась тройня

Новости Беларуси. Девочка, мальчик и еще мальчик. Первая за семь лет тройня родилась в Витебске. Она, кстати, первая и в 2020 году в масштабе всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крохи чувствуют себя хорошо. В семье Малишевских рассчитывали на двойное пополнение – папа малышей и сам из двойняшек. Но судьба преподнесла более щедрый подарок.

Надо отметить, что в дружном семействе уже подрастают семилетняя Варвара и двухлетний Платон. У них уже была возможность познакомиться с малышами. Ну а новорожденные пока вместе с мамой находятся под присмотром врачей.

Варвара Малишевская:

Я думала, у меня будет только одна сестричка. Но потом я узнала, что тройня, и думала две девочки с одним мальчиком. Но оказалось, что у нас два мальчика и одна девочка.

Маргарита Малишевская, многодетная мама:

Мы просто безмерно счастливы. Мы рады очень. Мы ждали, собрались за третьим, хотели девочку. Ожидаемо было, что у нас будет двойня. Получилась тройня – мы просто очень счастливы.