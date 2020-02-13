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«Мы безмерно счастливы». В Витебске в первый раз за семь лет родилась тройня

13 февраля 2020 17:14
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Новости Беларуси. Девочка, мальчик и еще мальчик. Первая за семь лет тройня родилась в Витебске. Она, кстати, первая и в 2020 году в масштабе всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы безмерно счастливы». В Витебске в первый раз за семь лет родилась тройня-1

Крохи чувствуют себя хорошо. В семье Малишевских рассчитывали на двойное пополнение – папа малышей и сам из двойняшек. Но судьба преподнесла более щедрый подарок.

«Мы безмерно счастливы». В Витебске в первый раз за семь лет родилась тройня-4

Надо отметить, что в дружном семействе уже подрастают семилетняя Варвара и двухлетний Платон. У них уже была возможность познакомиться с малышами. Ну а новорожденные пока вместе с мамой находятся под присмотром врачей.

«Мы безмерно счастливы». В Витебске в первый раз за семь лет родилась тройня-7

Варвара Малишевская:
Я думала, у меня будет только одна сестричка. Но потом я узнала, что тройня, и думала две девочки с одним мальчиком. Но оказалось, что у нас два мальчика и одна девочка.

«Мы безмерно счастливы». В Витебске в первый раз за семь лет родилась тройня-10

Маргарита Малишевская, многодетная мама:
Мы просто безмерно счастливы. Мы рады очень. Мы ждали, собрались за третьим, хотели девочку. Ожидаемо было, что у нас будет двойня. Получилась тройня – мы просто очень счастливы.

«Мы безмерно счастливы». В Витебске в первый раз за семь лет родилась тройня-13

Среди тех, кто в эти дни пришел поздравить семью со знаменательным событием, кроме близких и друзей, и руководство города. И не с пустыми руками: большому семейству уже подарили пятикомнатную квартиру.

«Мы безмерно счастливы». В Витебске в первый раз за семь лет родилась тройня-16

# Дети # общество # Маргарита Малишевская # Варвара Малишевская # Фотофакт

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