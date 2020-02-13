«Все мы очень-очень хотим помочь». Белорусские спортсмены собирают деньги на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены объединяются, чтобы помочь молодому тяжелоатлету из Хойников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Травму позвоночника Дмитрий Ходас получил во время чемпионата Европы среди юношей в израильском Эйлате. Трагедия разыгралась прямо на помосте: парень не справился со штангой, и она буквально придавила его. С тех пор встать на ноги у него не получается. Нужна дорогостоящая реабилитация. Продолжит тему Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Для 16-летнего Дмитрия Ходаса возвращение с соревнований затянулось на долгие месяцы. Юношеский чемпионат Европы принес ему бронзовую награду и тяжелую травму позвоночника. Его судьба сегодня беспокоит всю белорусскую спортивную общественность.

Эти кадры, на которых спортсмен пытается взять рекордный для себя вес в прямом эфире, видели миллионы, в том числе мама и первый тренер Дмитрия Ходаса Виктор Сороколетов. Опытный тяжелоатлет каждый день задает себе вопрос: «Что же пошло не так?» – и, как может, поддерживает воспитанника.

Виктор Сорокалетов, преподаватель тяжелой атлетики ДЮСШ Хойникского района:

– С Димой созваниваемся. Ему нужно поднимать настроение, чтобы он понимал, что все будет хорошо. Надо бороться, не опускать руки и до конца идти, ни на что не смотреть.

– Как он настроен?

– Настроен хорошо.

– Какая помощь сейчас нужна?

– Сейчас собираем на реабилитацию. А дальше будет видно, что и как.

За два месяца Дмитрий Ходас перенес несколько операций: в Израиле и позже в Беларуси. Но поставить парня на ноги медикам пока не удалось. Впереди долгая и затратная реабилитация. Несчастье объединило всех белорусских тяжелоатлетов. На турнире памяти Эдуарда Гуриновича в Гомеле еще раз звучит призыв помочь парню.

Валерий Цульгин, главный судья XXIII открытого турнира по тяжелой атлетике памяти Эдуарда Гуриновича:

С болью в сердце все восприняли. 50 лет я в тяжелой атлетике и такого еще не видел. Так получилось у парня. Конечно, все мы очень сожалеем и очень-очень хотим помочь.

Делать какие-то прогнозы в отношении здоровья спортсмена сегодня никто не берется. Сейчас Дмитрий Ходас находится в РНПЦ травматологии и ортопедии, ограничивает свое общение только самыми близкими и надеется на лучшее.