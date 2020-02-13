Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие

Новости Беларуси. Теперь на минских дорогах вместе с автоинспекцией будут дежурить военнослужащие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Теперь на минских дорогах вместе с автоинспекцией будут дежурить военнослужащие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Связано это с увеличением количества ДТП с участием пешеходов. Совместная работа организована на аварийно опасных участках города. ГАИ призывает автолюбителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов.
Пешие участники же в свою очередь должны переходить дороги, убедившись, что им уступают путь.
Татьяна Сподабаева, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД:
Именно на этом переходе в Партизанском районе столицы случаются ДТП с участием пешеходов, потому что здесь наблюдается интенсивное движение автомобилей, также есть трамвайное полотно.