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Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие

13 февраля 2020 17:55
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Новости Беларуси. Теперь на минских дорогах вместе с автоинспекцией будут дежурить военнослужащие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие-1

Связано это с увеличением количества ДТП с участием пешеходов. Совместная работа организована на аварийно опасных участках города. ГАИ призывает автолюбителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов.

Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие-4

Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие-6

Пешие участники же в свою очередь должны переходить дороги, убедившись, что им уступают путь.

Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие-9

Татьяна Сподабаева, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД:
Именно на этом переходе в Партизанском районе столицы случаются ДТП с участием пешеходов, потому что здесь наблюдается интенсивное движение автомобилей, также есть трамвайное полотно.

Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие-12

# ГАИ # общество # Татьяна Сподабаева # Фотофакт

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