Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие

Новости Беларуси. Теперь на минских дорогах вместе с автоинспекцией будут дежурить военнослужащие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Связано это с увеличением количества ДТП с участием пешеходов. Совместная работа организована на аварийно опасных участках города. ГАИ призывает автолюбителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов.

Пешие участники же в свою очередь должны переходить дороги, убедившись, что им уступают путь.