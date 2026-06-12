От концертов до творческих встреч! Как проходит фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно?
Культурная столица Минской области 12 июня в центре внимания всей страны. В Молодечно наступает кульминация юбилейного, XXV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Вечером на главной сцене амфитеатра состоится официальное торжественное открытие масштабного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Атмосфера большого праздника захлестнула весь райцентр: программа включает более 70 масштабных событий. Это уникальные концерты, художественные выставки и душевные творческие встречи. Главная пешеходная улица превратилась в гостеприимный «Город мастеров», где предлагают не просто эксклюзивные сувениры ручной работы, но и возможность прикоснуться к традициям предков. На интерактивных площадках и ремесленных мастер-классах каждый желающий может сотворить свое собственное маленькое чудо, прославляющее богатую культуру нашей Беларуси.
XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии продолжается в Молодечно
Хотелось бы, чтобы возрождалась не только музыка, но и язык. Потому что земля должна быть со своим языком, люди должны быть со своим языком. И когда я однажды встретила людей, которые разговаривали на чистом белорусском, вы знаете, это так красиво.
Юлия Харитонова, ремесленник (Несвижский район):
Сам фестиваль, конечно, это тоже большой источник вдохновения. Во-первых, что очень много мастеров, можно посмотреть, пообщаться, тоже очень вдохновляет. Ну и сам фестиваль мне очень нравится, что можно и новых артистов посмотреть, в частности, юных.
Дворец культуры Молодечно 12 июня принимает знаковый проект «Асоба эпохі». Здесь состоится творческая встреча с легендарным ансамблем «Песняры», а вечером зрителям покажут большую концертную программу, посвященную 85-летию народного артиста СССР и Беларуси Владимира Мулявина.
Особое место в афише фестиваля занимает Национальный конкурс молодых исполнителей. Уже через несколько часов вокалисты со всей страны соберутся на жеребьевку. Каждый из них узнает свой порядковый номер выхода на сцену Летнего амфитеатра, где 13 июня им предстоит побороться за главный приз.