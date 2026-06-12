От концертов до творческих встреч! Как проходит фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно?

Культурная столица Минской области 12 июня в центре внимания всей страны. В Молодечно наступает кульминация юбилейного, XXV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Вечером на главной сцене амфитеатра состоится официальное торжественное открытие масштабного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атмосфера большого праздника захлестнула весь райцентр: программа включает более 70 масштабных событий. Это уникальные концерты, художественные выставки и душевные творческие встречи. Главная пешеходная улица превратилась в гостеприимный «Город мастеров», где предлагают не просто эксклюзивные сувениры ручной работы, но и возможность прикоснуться к традициям предков. На интерактивных площадках и ремесленных мастер-классах каждый желающий может сотворить свое собственное маленькое чудо, прославляющее богатую культуру нашей Беларуси.

Хотелось бы, чтобы возрождалась не только музыка, но и язык. Потому что земля должна быть со своим языком, люди должны быть со своим языком. И когда я однажды встретила людей, которые разговаривали на чистом белорусском, вы знаете, это так красиво.

Юлия Харитонова, ремесленник (Несвижский район):

Сам фестиваль, конечно, это тоже большой источник вдохновения. Во-первых, что очень много мастеров, можно посмотреть, пообщаться, тоже очень вдохновляет. Ну и сам фестиваль мне очень нравится, что можно и новых артистов посмотреть, в частности, юных.

Дворец культуры Молодечно 12 июня принимает знаковый проект «Асоба эпохі». Здесь состоится творческая встреча с легендарным ансамблем «Песняры», а вечером зрителям покажут большую концертную программу, посвященную 85-летию народного артиста СССР и Беларуси Владимира Мулявина.