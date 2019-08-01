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От канцтоваров до обуви. В Беларуси началась благотворительная акция «В школу с добрым сердцем»

01 августа 2019 20:28
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Новости Беларуси. Ежегодная благотворительная акция по подготовке к новому учебному году открылась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От канцтоваров до обуви. В Беларуси началась благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» -1

Так, в одном из крупных магазинов Минска молодёжь устроила настоящий флешмоб. Сотни горожан и гостей столицы весь день приносили в специальные пункты канцтовары, развивающие игры, школьную одежду и обувь.

От канцтоваров до обуви. В Беларуси началась благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» -4

Волонтёры помогают не только купить самое необходимое, но и сделать это максимально выгодно. На школьных базарах действуют приятные скидки.

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Акция будет длиться на протяжении всего месяца. Затем канцтовары подарят детям, которые наиболее в этом нуждаются. А именно ребятам из многодетных и неполных семей, инвалидам и оставшимся без родителей.

От канцтоваров до обуви. В Беларуси началась благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» -7

Наталия Карпенко, первый секретарь Первомайского РК БРСМ:
Постоянный круг этих волонтеров, тем не менее таких людей у нас очень много, особенно это видно и по посетителям. Практически все, кто закупается, готовит своих деток, не остаются равнодушными, что-то оставляют и в нашем благотворительном ящичке.

От канцтоваров до обуви. В Беларуси началась благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» -10

От канцтоваров до обуви. В Беларуси началась благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» -12

Со слов организаторов акции, число неравнодушных горожан становится всё больше. Для многих семей участие в благотворительной акции «В школу с добрым сердцем» уже стало традицией.

# Подготовка к школе # общество # Наталия Карпенко # Фотофакт

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