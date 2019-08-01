Александр Лукашенко подарил Шавкату Мирзиёеву слуцкий пояс

Новости Беларуси. С пустыми руками президент Мирзиёев из Дворца Независимости не уезжает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С пустыми руками президент Мирзиёев из Дворца Независимости не уезжает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У гостеприимных белорусов так принято. Наш Президент дарит зарубежному гостю подарки, один из которых с глубокой историей – слуцкий пояс.
А после лидеры отправляются на Аллею почётных гостей. Где появляется ещё одно именное дерево – как символ тесной и плодотворной дружбы.
Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками
«Намерены продолжать курс на укрепление сотрудничества». Подробности переговоров президентов Беларуси и Узбекистана
Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»
Александр Лукашенко: «Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации»