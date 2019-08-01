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Александр Лукашенко подарил Шавкату Мирзиёеву слуцкий пояс

01 августа 2019 19:53
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Новости Беларуси. С пустыми руками президент Мирзиёев из Дворца Независимости не уезжает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подарил Шавкату Мирзиёеву слуцкий пояс-1

Александр Лукашенко подарил Шавкату Мирзиёеву слуцкий пояс-3

У гостеприимных белорусов так принято. Наш Президент дарит зарубежному гостю подарки, один из которых с глубокой историей – слуцкий пояс.

Александр Лукашенко подарил Шавкату Мирзиёеву слуцкий пояс-6

А после лидеры отправляются на Аллею почётных гостей. Где появляется ещё одно именное дерево – как символ тесной и плодотворной дружбы.

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# Беларусь-Узбекистан # общество # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

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