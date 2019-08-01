В Национальном аэропорту «Минск» можно пройти досмотр без очереди

Она позволяет после регистрации пройти предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт. Для детей до 3 лет услуга бесплатна. Для всех остальных – 20 рублей. Оплатить можно либо через ЕРИП, либо с помощью инфокиоска, установленного при входе в пункт досмотра.

Новости Беларуси. Национальный аэропорт «Минск» с 1 августа запустил новую услугу для пассажиров международных рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сервис будет полезен для тех, кто опаздывает, или просто предпочитает экономить и планировать свое время.

Кстати, о времени! Зарубежные специалисты на основе анализа авиарейсов выяснили, что самыми непунктуальными странами являются Китай, Германия и Греция. К примеру, в Китае из 390 тысяч рейсов за исследуемый период с опозданием вылетел каждый третий, то есть более 135 тысяч.