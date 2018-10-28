От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки

Новости Беларуси. Хлеб… Как много в этом слове! Для белоруса так уж точно это сакральный продукт. Вообще, если разобраться, в мире достаточно ограниченное количество стран, где черный хлеб получил постоянную прописку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, корреспондент: Например, в Европе – это Германия, страны Прибалтики и Скандинавии и, конечно же, Россия. А вот у итальянцев или французов ржаной хлеб не жалуют – для них это деликатес. Поэтому вот такой ароматный и для нас знакомый с детства продукт вполне может стать национальным брендом нашей страны.

Но тревожные вести поступают с кулинарных полей. В последнее время белорусы отказываются от мучного. Если в 2000 в среднем житель нашей страны съедал 117 килограммов, то в 2016 уже 85 килограммов хлебобулочных изделий.

От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?

От хлеба толстеют – звучит, как приговор… Но диетолог уверяет: от полезных углеводов, которые расщепляются без остатка, отказываться нельзя. Хлеб ко всему еще и кладезь витаминов и минералов.