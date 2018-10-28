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«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе

28 октября 2018 17:29
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Новости Беларуси. Беларусь поставляет хлеб в 15 стран мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Иорданию он летит самолетом. В Панаму или Новую Зеландию следует морем. В пути проводит примерно месяц. А на стол к иностранцам все равно попадет свежим.

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе -1

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе -3

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе -5

Жители многих стран вовсю распробовали белорусский хлеб. А в нашу редакцию слетелись вкусные приветы из разных стран.

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе -8

Чудесный белорусский хлеб!

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе -11

Дмитрий Запрудский, житель Бат-Ям (Израиль):
Вкусный неимоверно белорусский хлеб.

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе -14

Шамиль, житель Баку (Азербайджан):
Свое утро я всегда начинаю с белорусского хлеба с белорусским маслом и белорусской колбасой с азербайджанским чаем. Утро всегда наполняется позитивом!

В каждой буханке нашего хлеба – большой труд, вековые традиции и наша история. В Беларуси с хлебом идут на «родины», в сваты и на свадьбу. Хлебом-солью встречают дорогих гостей и отправляют в разные концы света как самое лучшее угощение. Одним словом, не хлебом единым, но хлебом едины.

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# Продукты питания # общество # Фотофакт

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