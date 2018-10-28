«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе

Новости Беларуси. Беларусь поставляет хлеб в 15 стран мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Иорданию он летит самолетом. В Панаму или Новую Зеландию следует морем. В пути проводит примерно месяц. А на стол к иностранцам все равно попадет свежим.

Шамиль, житель Баку (Азербайджан):

Свое утро я всегда начинаю с белорусского хлеба с белорусским маслом и белорусской колбасой с азербайджанским чаем. Утро всегда наполняется позитивом!

В каждой буханке нашего хлеба – большой труд, вековые традиции и наша история. В Беларуси с хлебом идут на «родины», в сваты и на свадьбу. Хлебом-солью встречают дорогих гостей и отправляют в разные концы света как самое лучшее угощение. Одним словом, не хлебом единым, но хлебом едины.

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Сергей Рутенко о белорусском хлебе: Много друзей просят, чтобы отправил им буханку

От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки