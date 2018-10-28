Сергей Рутенко о белорусском хлебе: Много друзей просят, чтобы отправил им буханку

Некогда самый дорогой гандболист мира, лидер «Барселоны» и сборной Беларуси хлеб ел всегда, даже когда сидел на диете. На полезный белорусский допинг «подсадил» и заграничных друзей.

Сергей Рутенко, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Много друзей осталось в том числе и в Барселоне, которые просят, чтобы отправил буханку хлеба. Это на самом деле так. Это я не просто на камеру рассказываю. Всегда покупаю черный хлеб и везу им, потому что такого там нет.