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Сергей Рутенко о белорусском хлебе: Много друзей просят, чтобы отправил им буханку

28 октября 2018 17:28
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Новости Беларуси. Белорусский хлеб – настоящий гуру народной дипломатии и лучший допинг. Так считает заслуженный мастер спорта Беларуси Сергей Рутенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Нашего знаменитого соотечественника мы встретили между ароматными прилавками.

Сергей Рутенко о белорусском хлебе: Много друзей просят, чтобы отправил им буханку-1

Некогда самый дорогой гандболист мира, лидер «Барселоны» и сборной Беларуси хлеб ел всегда, даже когда сидел на диете. На полезный белорусский допинг «подсадил» и заграничных друзей.

Сергей Рутенко о белорусском хлебе: Много друзей просят, чтобы отправил им буханку-4

Сергей Рутенко, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Много друзей осталось в том числе и в Барселоне, которые просят, чтобы отправил буханку хлеба. Это на самом деле так. Это я не просто на камеру рассказываю. Всегда покупаю черный хлеб и везу им, потому что такого там нет.

# Продукты питания # общество # Сергей Рутенко # Фотофакт

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