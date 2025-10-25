Строительство музея истории ВОВ, Хатынь и больницы – куда направляют деньги, заработанные на субботниках?

Итак, республиканские субботники – многолетняя традиция. Ее мы позаимствовали у советской истории и гармонично вплели в историю суверенную. И всякий раз средства, заработанные вместе, коллективно, «толокой», тратим на то, что важно для всей страны, что принесет пользу всем белорусам. Вспомним!

Так, в 2024-м на субботнике заработано 16 миллионов рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В год 80-летия освобождения белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков эти средства направили на реконструкцию мемориала в поселке Красный Берег, а также строительство центра патриотического воспитания в Брестской крепости.

Год 2022-й. Без малого 12 миллионов рублей пошло на реконструкцию мемориального комплекса «Хатынь». В тот год он был объявлен Всебелорусской молодежной стройкой. В 2021-м – в год 80-летия начала Великой Отечественной – половину средств потратили на обновление мест воинской славы. Вторая часть денег направлена на оснащение больниц и поликлиник по всей стране.

Двигаемся дальше. В 2018-м деньги, заработанные на субботнике, направлены на закупку оборудования для минской больницы скорой медицинской помощи. Годом ранее средства потратили на подготовку детских оздоровительных центров и лагерей к летнему сезону.

В 2015 году деньги идут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для реанимационных отделений. В 2014-м – на строительство уникального Центра позитронно-эмиссионной томографии в Боровлянах.

Год 2011-й – то, что заработали вместе, потратили на возведение музея истории Великой Отечественной.