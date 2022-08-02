Какие нарушения выявили технические инспекторы в хозяйствах Беларуси во время уборочной?

Новости Беларуси. Сохранить выращенное без потерь – общая важная задача всех участников уборочной страды. За соблюдением правил безопасности труда во время жатвы ежедневно следят профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За месяц техническая инспекция проверила более 180 сельхозпредприятий Гомельской области. Нарекания со стороны контролеров есть. Например, не все хлеборобы обеспечены спецодеждой и обувью. Кроме того, есть вопросы по кадрам. Не всегда экипажи сформированы полностью. Во время рейдов профсоюзы направили руководителям хозяйств около 160 рекомендаций по устранению нарушений.

Валерий Чупругин, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

Смотрели, чтобы обеспечены были люди обязательно горячим питанием. Обеспечение специальной одеждой, обувью. Санитарно-бытовые условия чтобы соответствовали. За время подготовки к уборочной кампании и в момент уборочной кампании несчастных случаев именно на производстве не происходило. Это дорогого стоит.