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Какие нарушения выявили технические инспекторы в хозяйствах Беларуси во время уборочной?

02 августа 2022 15:03
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Новости Беларуси. Сохранить выращенное без потерь – общая важная задача всех участников уборочной страды. За соблюдением правил безопасности труда во время жатвы ежедневно следят профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие нарушения выявили технические инспекторы в хозяйствах Беларуси во время уборочной?-1

За месяц техническая инспекция проверила более 180 сельхозпредприятий Гомельской области. Нарекания со стороны контролеров есть. Например, не все хлеборобы обеспечены спецодеждой и обувью. Кроме того, есть вопросы по кадрам. Не всегда экипажи сформированы полностью. Во время рейдов профсоюзы направили руководителям хозяйств около 160 рекомендаций по устранению нарушений.

Какие нарушения выявили технические инспекторы в хозяйствах Беларуси во время уборочной?-4

Валерий Чупругин, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:
Смотрели, чтобы обеспечены были люди обязательно горячим питанием. Обеспечение специальной одеждой, обувью. Санитарно-бытовые условия чтобы соответствовали. За время подготовки к уборочной кампании и в момент уборочной кампании несчастных случаев именно на производстве не происходило. Это дорогого стоит.

Какие нарушения выявили технические инспекторы в хозяйствах Беларуси во время уборочной?-7

Строго контролируются и правила безопасности на уборочной. Технику проверяют сотрудники МЧС. Спасатели также регулярно проводят инструктаж для комбайнеров на случай возгорания машины.

# Уборочная кампания # общество # Валерий Чупругин # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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