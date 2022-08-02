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В Шабанах к 2023 году модернизируют школу №210

02 августа 2022 15:01
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Новости Беларуси. В Заводском районе ведется масштабная реконструкция социально значимых объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В том числе и учреждений образования. В микрораойне Шабаны модернизируют среднюю школу № 210 на 755 мест.

В Шабанах к 2023 году модернизируют школу №210-1

Строительные работы здесь начались в январе 2022 года. Проектом предусмотрены капремонт здания с тепловой модернизацией. Уже практически выполнены усиления всех конструкций, завершаются работы по устройству перегородок. Комплексно благоустроят территорию, оборудуют современные спортивные и игровые площадки. В обновленной школе будут классы для метеорологических, географических исследований и даже дендрарий.

В Шабанах к 2023 году модернизируют школу №210-4

Игнат Носко, директор УКС Заводского района:
Предусматривается благоустройство футбольного стадиона с беговыми дорожками, с прыжковой ямой. Частичный ремонт существующего ограждения. Устройство площадки для изучения правил дорожного движения. Приступили к работам по замене кровельного покрытия, устройству оконных заполнений, чтобы данные работы все завершить и уже к отопительному сезону выполнять работы по отделке и наполнению кабинетов необходимым оборудованием.

Завершить реконструкцию учреждения образования планируют к началу 2023-го. Кроме того, 1 сентября готовится к открытию новая школа в жилом комплексе «Минск-Мир».

«Созданы все условия для проживания». Кухарев о реконструкции социальных объектов Заводского района. Читайте здесь.

# Школы в Беларуси # общество # Игнат Носко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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