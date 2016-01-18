От Елены Яковлевой до Ирины Ромбальской: все ведущие программы «Большой завтрак» и мнения некоторых о своем амплуа

Восемь ведущих сменилось за годы существования программы «Большой завтрак». Популярная актриса Елена Яковлева стала первой ведущей программы. Затем народную артистку России сменила певица Анжелика Агурбаш, а еще через год новой ведущей стала заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева.

Когда ведущими программы стали шоумен Дмитрий Шунин и заслуженная артистка, певица Ирина Дорофеева, программа изменила формат. Вместо женского тележурнала в эфир телеканала СТВ начало выходить семейное шоу выходного дня.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Конечно, это была для меня первая передача, которую я вела как ведущая. Поэтому я всегда вспоминаю с большим трепетом «Большой завтрак». Дима очень харизматичный. И, можно сказать, мне приходилось где-то гасить этот темперамент, а, с другой стороны, мои колкие шутки и заметки всегда его ставили в тупик. Мы как-то так сроднились, что на каком-то этапе все подумали, что чуть ли не пара. И даже Павел Кореневский, который был инициатором создания этого проекта, придумал снять ролик, как мы собираемся на работу, я собираюсь отдельно, Дима собирается отдельно. И потом мы встречаемся. Но почему-то всем показалось, что это происходит в одном месте. Было весело, конечно.

Благодаря тому, что в коллегах зрители усмотрели влюбленную пару, рейтинг программы вырос в два раза.

К слову, Ирина Дорофеева была не только ведущей программы, но и исполнителем песни, звучавшей в начале и в конце передачи.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Песня просто родилась в тот момент, ее написал Евгений Алейник (замечательный автор, с которым мы тогда очень тесно сотрудничали, работали), слова, по-моему, поэта Александра Зотова. Они настолько простые. Единственное, для передачи нужно было, конечно, поменять формат аранжировки. Чтобы она звучала как заставка для каких-то телевизионных деталей. И потом песня вошла в жизнь, мне было легко с ней работать на своих концертах. Она семейного характера.

Спустя год в новом телевизионном сезоне пару Дмитрию Шунину составила певица Галина Шишкова.

Галина Шишкова, певица:

Я была профессионалом с большой буквы, а Дима постоянно тупил. На самом деле, Дима, по-моему, до меня работал в этой программе. Я пришла, очень тупила, потому что там тексты были, которые нужно было тогда говорить наизусть.

Дмитрий Шунин, шоумен:

А еще я тогда был толстый.

Галина Шишкова, певица:

Зато красивый. И, в общем-то, записи программы для меня были как праздник какой-то.

Песня Галины Шишковой звучала в заставке «Большого завтрака» следующие два сезона.

Галина Шишкова, певица:

Нам нужно было записать песню. Если я ведущая и певица, естественно, я должна была саундтрек к нашей программе сделать. Я спела, Егор Хрусталев написал эту песню. Это автор, с которым я работаю уже очень много лет. Поэтому все легко было, быстро записали, какие-то заставки телевизионные делали. Интересно было.

В 2007 году певица Ольга Плотникова стала готовить каждое воскресенье «Большой завтрак» на телеканале СТВ. Формат программы опять изменился. «Большой завтрак» стал глянцевым тележурналом, с помощью которого зрители попадали в семейные альбомы, спальни и гардеробы известных персон.

Такой формат сохранился и по сей день. Изменилась только ведущая. Вот уже шестой год «Большой завтрак» невозможно представить без Ирины Ромбальской.

Дмитрий Шунин, шоумен:

Что Ирке желать? Она и так красивая. Пускай работает. Самое главное в нашем деле – работать, работать и еще раз работать.

Галина Шишкова, певица:

Больше позитивных людей ей в жизни, информации позитивной, чтобы все было хорошо.