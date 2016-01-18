С 1 января 2016 года произошло реформирование системы предоставления жилищно-коммунальных услуг. На эту тему поговорим с гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Олегом Поскробко, первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

Олег Григорьевич, эта реформа – это какой-то шаг логического развития в этом направлении, или какая-то вынужденная мера?

Олег Поскробко, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

На самом деле и то, и другое. Мы двигаемся вперёд, не стоим на месте. Хотелось в большей степени сделать наши услуги «прозрачными» и понятными для населения. Если вчера услуга технического обслуживания – она была комплексная, состояла из работы и возмещения затрат, то сегодня мы это всё разложили, чтобы людям было понятно. Если это уборка – за неё мы платим отдельно сегодня. Если это техническое обслуживание – то там только инженерные системы и конструктивные элементы. И там должны работать только профессионалы.

Мы платили за пользование электросистемами в составе технического обслуживания и не понимали, как на это можно влиять. Сегодня эта услуга отдельная и люди будут видеть, как на это можно влиять, решать, стоит ли ставить эти электросистемы, и, соответственно, платить за это совершенно другие деньги.

А что касается пользования лифтом?

Олег Поскробко, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Отдельная услуга. Раньше она называлась: «Пользование лифтом», сегодня мы разделились. Лифт – это инженерная система. Она – неотъемлемая часть дома и техническое обслуживание не нужно производить, независимо есть он дома, либо нет. Мы в любой момент просто можем в нем ехать, им воспользоваться. Мы платим и за метр, и за энергию. Сколько «наездили», столько и заплатили.

Вопрос, связанный со снегопадами. Считалось, что чистить двор и место возле машин должны сами жильцы. Затем, в законодательстве закрепили, что это должна быть работа уборщиков. Сейчас приходит информация о том, что чистить не надо, но вдруг приходит СМС с содержанием: «Уберите снег вокруг машин!» Как разобраться: что правильно?

Олег Поскробко, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Мы просим оказать содействие службам. Можно убрать очень быстро. Но стоит ли тратит и людские, и бюджетные деньги? Безумно вывозя снег, безумно привлекать технику, – это огромная затрата. В первую очередь, бюджетная. Здесь нужно выбрать, чтобы обеспечить все социальные стандарты. Обеспечить проходы и проезды, и в то же время постепенно убирая всё остальное, наводя «лоск».