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Музей истории Национальной академии наук до конца января бесплатно может посетить любой желающий

18 января 2016 10:29
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Новости Беларуси. Музей истории Национальной академии наук открыт для каждого. До конца месяца с экспозицией можно познакомиться абсолютно бесплатно. Акцию приурочили ко Дню белорусской науки, который отмечается 27 января.

В музее собрано более 3,5 тысяч экспонатов, которые отражают историю становления и развития науки. Представлены здесь выдающиеся достижения ученых. Особый интерес вызывают макеты уникальных приборов, образцы новых материалов, созданных в стенах Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белорусская наука

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