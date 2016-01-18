Музей истории Национальной академии наук до конца января бесплатно может посетить любой желающий

Новости Беларуси. Музей истории Национальной академии наук открыт для каждого. До конца месяца с экспозицией можно познакомиться абсолютно бесплатно. Акцию приурочили ко Дню белорусской науки, который отмечается 27 января.

В музее собрано более 3,5 тысяч экспонатов, которые отражают историю становления и развития науки. Представлены здесь выдающиеся достижения ученых. Особый интерес вызывают макеты уникальных приборов, образцы новых материалов, созданных в стенах Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.