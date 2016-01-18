Новости Беларуси. Беларуси переданы документы, открывающие новые страницы в истории Второй мировой войны. Это копии депортационных листков граждан Австрии, которые погибли в лагере смерти «Тростенец». В трагическом списке – несколько тысяч имен, и только нескольким десяткам удалось бежать из концлагеря.

В начале войны пленных австрийцев, поляков, чехов эшелонами доставляли в «Тростенец», который стал одним из самых больших концлагерей на территории Европы. По словом историков, эти документы откроют новую страницу в военной истории.

Белорусские специалисты планируют продолжить сотрудничество в этом направлении с другими европейскими странами. А вскоре появится книга памяти народов Европы, представители которых нашли свое последнее пристанище на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хуберт Штайнер, представитель Национального архива Австрии:

Беларусь вносит большой вклад в процесс увековечивания погибших в лагере «Тростенец». Я считаю, что это наш долг перед молодым поколением. Мы не должны повторить ошибок прошлого. Беларусь успешно идет по этому пути, мы должны совместно работать в этом направлении.