Муковозчик: сама жизнь в Литве дарит нашим беглым забытое, но такое знакомое слово «гетто»

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: «Литва принудительно выслала 9 белорусов», – даже не кричат, а привычно, будто в гетто, констатируют зарубежные паблики. Слово «гетто» здесь отнюдь не лишнее: «На презентации доклада было отмечено, что нахождение белорусов в своеобразном гетто не выгодно ни литовцам, ни им самим», – пишут литовские СМИ. То есть гетто для белорусов в Литве по факту есть.

Андрей Муковозчик:

Констатирующая часть доклада не радует, причем ни одну из сторон: «Белорусы не интегрируются, они живут в собственном «пузыре». И это спустя четыре года как минимум. При том что: «Неоспоримо, что проживание в Литве стоит дороже, чем в Беларуси», – отмечается в том же докладе.

Но об этом – о положении самих литовцев – профсоюз Solidarumas никаких исследований не делал. Как и в Польше не принято делать и презентовать широкой публике исследования, как жила обычная польская семья до профсоюза «Солидарность» и после него. До нашествия беглых и после того. До и после.