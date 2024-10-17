Муковозчик: сама жизнь в Литве дарит нашим беглым забытое, но такое знакомое слово «гетто»

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
«Литва принудительно выслала 9 белорусов», – даже не кричат, а привычно, будто в гетто, констатируют зарубежные паблики. Слово «гетто» здесь отнюдь не лишнее: «На презентации доклада было отмечено, что нахождение белорусов в своеобразном гетто не выгодно ни литовцам, ни им самим», – пишут литовские СМИ. То есть гетто для белорусов в Литве по факту есть.
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Андрей Муковозчик:
Констатирующая часть доклада не радует, причем ни одну из сторон: «Белорусы не интегрируются, они живут в собственном «пузыре». И это спустя четыре года как минимум. При том что: «Неоспоримо, что проживание в Литве стоит дороже, чем в Беларуси», – отмечается в том же докладе.
Но об этом – о положении самих литовцев – профсоюз Solidarumas никаких исследований не делал. Как и в Польше не принято делать и презентовать широкой публике исследования, как жила обычная польская семья до профсоюза «Солидарность» и после него. До нашествия беглых и после того. До и после.
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