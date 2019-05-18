От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

Новости Беларуси. Автопробегом ретро-машин 18 мая вдарили по столичным проспектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит 12-й Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей. В нём участвуют 130 экипажей из Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Латвии, Казахстана, Германии.

Многие автолюбители проделали тысячи километров на личных эксклюзивах на колесах. Между тем, такой «майский слёт» уже стал доброй традицией для фанатов и владельцев редкой и старинной техники.

Александр Шурин, организатор фестиваля «Ретро-Минск – 2019»:

Сегодня он приурочен к 75-летию освобождения Беларуси. Участвуют два новых автомобиля, один из них – самый красивый автомобиль в Республике Беларусь, Packard 1929 года. Ввезен в страну как культурно-историческая ценность, является собственностью Республики Беларусь.

У нас каждый год много новых экипажей, причем из разных стран и машины разного плана.