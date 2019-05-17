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Свадебный бум. В Минске регистрируют браки каждые 20 минут

17 мая 2019 11:56
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Новости Беларуси. В столичном Дворце бракосочетания семейные союзы регистрируются буквально нон-стоп – каждые 20 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Свадебный бум. В Минске регистрируют браки каждые 20 минут-1

Вопреки народным суевериям: «в мае – маяться», молодожёны верят в более международные тренды – 15 мая на всей планете отмечали День семьи. Для тех, кто решился в эти дни связать себя официальными узами, подготовили сюрпризы.

Свадебный бум. В Минске регистрируют браки каждые 20 минут-4

Юлия Кочина, начальник Минского городского Дворца бракосочетания:
Символично, что 15 мая весь мир отмечал День семьи. Такой светлый, добрый, теплый праздник, поэтому сегодня мы с центром социального обслуживания семьи и детей проводим такую красивую акцию. Поздравляем во время торжественной регистрации, а наши коллеги с центра дарят билет в оперный театр.

Свадебный бум. В Минске регистрируют браки каждые 20 минут-7

Спасибо, что вручили билеты, нам приятно, сходим на спектакль.

Свадебный бум. В Минске регистрируют браки каждые 20 минут-10

Как раз День семьи, и создание семьи новой, это такое хорошее благословение, чтобы семья была большая, дружная, крепкая.

Свадебный бум. В Минске регистрируют браки каждые 20 минут-13

В эти дни в Минском Дворце бракосочетания рождается много интернациональных семей. Женихи из Франции, Греции, Испании выбирают белорусских невест.

# Свадьба # общество # Юлия Кочина # Фотофакт

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