Свадебный бум. В Минске регистрируют браки каждые 20 минут

Новости Беларуси. В столичном Дворце бракосочетания семейные союзы регистрируются буквально нон-стоп – каждые 20 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопреки народным суевериям: «в мае – маяться», молодожёны верят в более международные тренды – 15 мая на всей планете отмечали День семьи. Для тех, кто решился в эти дни связать себя официальными узами, подготовили сюрпризы.

Юлия Кочина, начальник Минского городского Дворца бракосочетания:

Символично, что 15 мая весь мир отмечал День семьи. Такой светлый, добрый, теплый праздник, поэтому сегодня мы с центром социального обслуживания семьи и детей проводим такую красивую акцию. Поздравляем во время торжественной регистрации, а наши коллеги с центра дарят билет в оперный театр.

Спасибо, что вручили билеты, нам приятно, сходим на спектакль.

Как раз День семьи, и создание семьи новой, это такое хорошее благословение, чтобы семья была большая, дружная, крепкая.