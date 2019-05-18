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Какие улицы будут перекрывать в Минске на выходные: графика

18 мая 2019 11:14
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Новости Беларуси. Международный велокарновал «Viva Ровар» пройдет 18 мая в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Какие улицы будут перекрывать в Минске на выходные: графика-1

На время проведения велогонки с 12:00 до 16:00 перекроют движение автомобилей по проспекту Победителей от Машерова до Нарочанской. Скорректируют и маршруты общественного транспорта.

Какие улицы будут перекрывать в Минске на выходные: графика-4

Также из-за асфальтирования дороги на Уманской 18 и 19 мая закроют движение всех видов транспорта от улицы Железнодорожной до проспекта Дзержинского.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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