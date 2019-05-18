Какие улицы будут перекрывать в Минске на выходные: графика

Новости Беларуси. Международный велокарновал «Viva Ровар» пройдет 18 мая в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На время проведения велогонки с 12:00 до 16:00 перекроют движение автомобилей по проспекту Победителей от Машерова до Нарочанской. Скорректируют и маршруты общественного транспорта.